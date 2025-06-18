İran-İsrail Savaşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine tam kadro sahadaydı

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan Anamuhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır

Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, Anamuhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak, Türk siyasetini de 'enfekte' ediyor"

Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz

Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir

Türkiye gibi büyük ülkenin Anamuhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz"

Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz

Türkiye'nin Anamuhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz inanın biz de karıştırır olduk

Siyasi parti mi yoksa bir pembe dizi mi seyrediyoruz biz de karıştırır olduk. Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum, eczacı biliyordum. Selefi biraz daha maharetliydi.

Özel'in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor.

Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllü gülistanlık demek değil. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça vatandaşın hayat standardını daha da yükselteceğiz.

Şimdi yeni bir adım atıyoruz ve program büyüklüğünü 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıyoruz. Hükümet olarak ekonomide de ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz.

Ne yapacağını bilemeyen yalnızca CHP Başkanı sayın Özel'dir. Tavsiyem kendini çok yormasın, hırpalamasın. Acemisi olduğu konularda kürsüden atıp tutmak yerine iyi bildiği meselelerden bahsetsin.

Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, ödenmeyen SGK borçlarından bahsetsin. İflası eşiğine getirdikleri belediyelerden bahsetsin. Şişirilmiş konser faturaları ile soyulan beytülmalden bahsetsin.

Çıksın İstanbul'un yağmalanan kaynaklarından, yağmalananlardan bahsetsin, besledikleri trol ordularından bahsetsin. Yıllarca şeffaflık derken kameralara bant çekerek neyi sakladıklarından bahsetsin. Değilse her konuşmasın gündem çarpıtması olacak. Türkiye'nin gerçek meselelerine geri dönmelerini ümit ediyoruz.

Milyonlarca vatandaşımız için fevkalade yararlı olacaktır. Ülke ve dünya gündeminden kopan bir parti milli konularda inisiyatif alamaz. Türkiye tüm enerjisini beka meselelerine ayırması gereken dönemden geçiyor. terörsüz Türkiye sürecimizin ulaşılması için birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var.

Hep beraber yüce Meclis çatısı altında ortak irade ortaya koymalıyız. CHP dahil grubu bulunan partilerin yüksek hassasiyet ile hareket etmelerini bekliyoruz. Hangi görüşten olursa olsun milletin siyaset kurumundan beklentisi bu yönde.

Şahsi ikbal kavgasını değil sorunları ile hemhal olunmasını istiyor milletimiz. Herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyorum. Sorumlu davranan bütün siyasi aktörlere de milletin kürsüsünden teşekkür ediyoruz.

"NETANYAHU ZALİM HİTLER'İ ÇOKTAN GERİDE BIRAKMIŞTIR"

İsrail'in katliam politikaları 7 Ekim sonrası toplu kıyıma ve en sonunda da soykırıma dönüştü. 620 gündür süren vahşette 55 binden fazla masum hayatını kaybetti. İsrail saldırıları daha vahim boyut kazanmış durumda. Yüzde 80'i enkaz haindeki Gazze'de 2 milyon masum sivil açlığa susuzluğa mahkum edildi.

Her gün yüzlerce masumu alçakça katlediyor. Avrupa'daki Holokost sürecinde Gazze'deki kadar insanlık dışı görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır.

Umarız yaptıklarının hesabını ahirete kalmadan bu dünyada verir. İsrail bir yanda Gazze'de soykırım suçu işlerken Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e saldırdı buralarda sivilleri katletti.

İran hukuk tanımayan, kural tanımayan, ilkesi olmayan, gözü dönmüş ülke tarafından çok açık şekilde saldırıya uğradı. Bu saldırılar İsrail'in nükleer müzakereleri devam ederken gerçekleşti. Hiçbir uluslararası kuralı tanımayan İsrail müzakereleri beklemeden terör eylemi gerçekleştirdi. Bu saldırganlık karşısında başta BM olmak üzere uluslararası kurumlar ve devletler sessiz kalmakta ve bazıları alenen destek vermekte.

İnsanlık utancı yaşanırken sukut edenler ateş bölgemize yayılırken derin sessizliğe büründü. Bu devlet terörü karşısında sessiz kalmak olup bitene rıza göstermektir. Sessiz kalanların da eline alnına katledilen sivillerin kanı sıçramıştır ve o kan lekesi asla temizlenmeyecektir. Bu utanç lekesi sadece onları destekleyenlerin değil tepkisiz kalan herkesin eline alnına ve varsa vicdanına da bulaşmıştır. Hem Gazze hem Suriye, Lübnan'a Yemen'e, İran'a bu saldırıların durması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

İran'a yönelik terör saldırılarının Türkiye'ye etkileri konusunda arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızı yaptık yapıyoruz. Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Tarihi derinliğimiz, birikimimiz bu süreçte en büyük referans kaynağımız.

Sırtında yumurta küfesi olmayanların söylemleri ile hareket edemeyiz. Düne kadar İsrail avukatlığına soyunanların kışkırtmalarını dikkate almıyoruz. Bizi acımasızca eleştirenlere akıl vermek değil öz saygıları kaldı ise hatalarını kabul edip bizden özür dilemek düşer. Biz attığımız ve atacağımız adımları, burunlarının dibini görmekten acizlerin tavsiyesine göre değil devlet ciddiyeti ile belirliyoruz.

Zulmün tarafında değil hakkın, adaletin ve diplomasinin tarafındayız. saldırganlığın sona ermesi için 13 Haziran'dan bu yana yoğun diplomasi trafiğindeyiz. Putin ile meseleyi enine boyuna değerlendirdik.

En başından beri İran'la konuşabilen bir ülke olarak nükleer konusunun çözümü için çabaladık. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Huzurumuzun dirliğimizin takipçisiyiz.

Bu yaşananlardan komşumuz İran dahil tüm ülkeler gereken dersleri çıkarmalı. İsrail'e karşı ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını kavuğunu önüne alıp etraflıca düşünmeli. Son 2 yılda gerçekleştirdiği saldırganlık geniş coğrafyamızın karşılaştığı sorunları izah etmekte.

Türkiye'de on yıllardır devam eden tartışmaların ardından iç dinamiklerden ziyade dış dinamiklerin olduğu daha net ortaya çıkmıştır. Ekonomik siyasi sosyal sorunların, terör meselesinin temel nedeni bugün daha açık görülmekte.

Türkiye'de neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan hiçbir darbe vatanperver eller tarafından kurgulanmadı. Bu hainlerin asıl gayeleri daha belirgin hale gelmekte bugün. 27 Mayıs'a bakın arkasında aynı kirli şebekeyi göreceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti, devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin.

Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz, Orta Doğu'nun tamamında sadece işbirliği, istikrar ve güvenlik istiyoruz