İran'dan Türkiye düşmanlığı: Komşuyu bize karşı kışkırtıyor

Uysal, Bağdat'ta AA muhabirine, Irak'taki son siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'taki hükümet kurma krizinin bir yandan Şii-Şii anlaşmazlığı gibi göründüğünü ifade eden Uysal, "Bir yandan da iflas etmiş ve dış müdahalelerin olduğu bir politik sistem var. Özellikle ABD her ne kadar İran'dan hoşlanmasa da yapıcı bir tavır sergilemiyor. Bu, 2003'ten beri var olan bir durum aslında. Irak'ta sistem sanki kurulmasın diye kurulmuş. Bu sistem etnik ve mezhepsel bir bölünme üzerine kurulmuş ve bunun bir araya gelmesi çok zor." yorumunda bulundu.

Son seçimler sonrası Şii lider Sadr'ın etrafında Sünni ve Kürtlerin olduğu sorumlu bir çoğunluk hükümeti kurulma şansının doğduğunu ancak bunu İran yanlısı kesimlerin engellediğini kaydeden Uysal, "Sadr da buna rest çekti. Tabii Sadr'ın resti tuttu, tutmadı biraz belli değil ve sanki tutmamış gibi gözüküyor. Bu da siyasi bir krizi karşımıza çıkarıyor." dedi.

- "ATIL BİR HÜKÜMET İNSANLARI BEZDİRİYOR"

ORSAM Başkanı Uysal, Sadr'ın istediği erken seçim kararının alınması halinde bunun en erken bir yılda yapılabileceğine işaret ederek, yeniden bir hükümetin kurulması için pazarlık süreçlerinin uzayacağını ve bunun da toplumu bezdirdiğini kaydetti.

Uysal, "Toplum elektrik ve su gibi temel hizmetleri beklerken atıl bir hükümet insanları bezdiriyor." ifadesini kullandı.

Ekim 2019'daki gösterilerin o dönem hükümeti istifaya zorladığını hatırlatan Uysal, bu grupların yarın da gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla sokağa çıkacağını söyledi.

Yeni hükümetin halkın derdine derman olmasının zor olacağını söyleyen Uysal, toplumdan destek görmüş, meşruiyeti yüksek ve sorumlunun belli olduğu bir hükümetle işlerin biraz değişebileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Uysal, şunları kaydetti:

"Her partinin katıldığı bir hükümette yolsuzluk yapanla yapmayan ayrılmıyor. Yolsuzluk yapanı cezalandırma mekanizması da çalışmıyor. Sadr da parlamentoda olmadığı için siyaset sahasında bulunmuyor ve yasaların çıkarılmasında etkisi olmayacak. Sadr, dışarıdan zorlamaya çalışıp toplumsal desteğini güçlendirerek siyasete geri dönmek istiyor. Böylece ittifaka ihtiyaç duymadan çoğunluk hükümeti kurmayı planlıyor. Sadr'a ne Necef Şii merciliğinden ne de ABD'den destek verildi. Sadr'ın, 'Ya beni de siyasete alın ya da erken seçime gidelim, yoksa kaos çıkarırım' diye bir düşüncesi var. Irak'ta kaos çıkarmak kolay ama ortak çözüm bulmak zor. Irak'taki parçalı yapılar dış müdahaleleri de kolaylaştırıyor."

- "TÜRKİYE, IRAK'TA KAOS İSTEMİYOR"

Türkiye'nin Irak'ın istikrarını desteklediğini vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"İran'ın Irak'ta çok etkili olması Türkiye'nin faydasına olmuyor. İran, hem partileri hem toplumu PKK ve başka olaylarla bize karşı kışkırtıyor. Irak'a ciddi yatırımlarımız var. Bunların zarar görmesini ve sabote edilmesini istemiyoruz. Türkiye, Irak'ta kaos istemiyor."