İran'dan Türkiye'ye teklif: Hazırız

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakanlık'taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran'ın geçen hafta Hz. Fatıma'nın doğum gününde kadınlar gününü kutladığını belirten Abdullahiyan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında da dünyadaki, özellikle İran ve Türkiye'deki kadınların gününü kutladığını söyledi.

Abdullahiyan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açık bir şekilde vurgu yaparak Türkiye'yle işbirliği ve yardımlaşma konusunda direktif verdiğini belirtti.

İran'daki ilgili birimlerin deprem bölgesinde bulunduğunu aktaran Abdullahiyan, arama kurtarma, iskan ve diğer tıbbi hizmetler gibi yardım çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Abdullahiyan, Türkiye'nin bu afetteki acısını İran'ın acısı olarak gördüklerini vurgulayarak hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara acil şifa ve kalanlara sabır diledi.

- "BÖLGESEL REKABETTEN ZİYADE ORTAKLIK"



Abdullahiyan, Çavuşoğlu'yla ikili ve ekonomik ilişkilerin ilerlemesine dair görüşme fırsatı elde ettiklerine işaret ederek iki ülke ticaret hacminin artırılması konusunda 1,5 yıldır her zamankinden fazla ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bölgesel rekabetten ziyade ortaklığa önem verdiklerinin altını çizen Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ulaştırma koridorlarını önemsediklerini ve en önemli konulardan birinin çevre ve su olduğunu vurguladı.

Abdullahiyan, İran'ın batı bölgesindeki halkın Aras sularına ulaşmaları konusunun önemine işaret ettiklerini ve bu konuda kurulan komiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasını önemsediklerini kaydetti.

- "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ, İRAN'IN GÜVENLİĞİ"



Terörizm konusuna da değindiklerini aktaran Abdullahiyan, "Irak Kürdistan bölgesinden kaynaklanan terörizm, Afganistan'dan kaynaklanan DEAŞ terörizmi, bizim ortak endişelerimizi oluşturuyor. İki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda üst düzey güvenlik işbirliği mevcut. İran olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin kendilerini savunma konusunu meşru hak olarak görüyoruz. Terörizm hangi gruptan gelirse gelsin, biz buna inanıyoruz. İyi veya kötü terörizm diye bir şey yoktur. Terörizm, çok kötü bir olaydır. Türkiye'nin güvenliğini, İran'ın güvenliği olarak biliyoruz." dedi.

Abdullahiyan, Çavuşoğlu'yla sınır ticaretine ilişkin de görüşmeler yaptıklarını aktararak bu konuda henüz çok ilerleme kaydedilemediğini, daha fazla açılım ve ilerleme beklentileri olduğunu dile getirdi.

- AFGANİSTAN'DA KAPSAYICI HÜKÜMET KURULMA ÇAĞRISI



Abdullahiyan, Afganistan'da kurulması gereken kapsayıcı hükümette toplum temsilcisi grupların da olması gerektiğinin altını çizerek "İran, Afganistan geçici hükümeti kurumlarıyla işbirliğine devam ediyor. Biz onları resmiyette tanımıyoruz ama görüşmelere devam ediyoruz. Umarız, çok kısa sürede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına şahit oluruz." diye konuştu.

Kafkasya'daki krize dair değerlendirmelerde bulunan Abdullahiyan, "Bu krizin bir sebebi de siyonist rejimin buraya açılmasıdır. Biz siyonist rejimin bölgede bulunmasını, bölgedeki barış ve istikrara ciddi tehdit olarak görüyoruz. Siyonistler nereye ayak bastıysalar orada sadece güvensizlik ve kriz yaratmışlardır. İran, herkese İsrail siyonist rejiminin davranışlarına çok dikkat etmelerine dair uyarıda bulunuyor. Siyonist rejiminin o bölgeye açılmasına izin vermesinler." ifadelerini kullandı.

Filistin ve Kudüs konusunun insanlar ve tüm Müslümanlar için dünyanın en önemli konularından biri olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, "Siyonist rejim, şu an bölgede en büyük tehdit. Filistinlilerin hayatları çok zorlaştı. Dünya, Filistin konusuna dikkat etmeli." değerlendirmesini yaptı.

- "TAHRAN İLE ANKARA ARASINDAKİ ÇOK GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ"



İran'ın Türkiye ile ilişkilerinin kardeşliğe ve komşuluğa dayalı olduğunu ve tek taraflı ambargoların bunu etkileyemeyeceğini vurgulayan Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Biz uluslararası çerçevede Tahran ile Ankara arasında çok güçlü işbirliğine, iki ülke halkının menfaatlerine dayalı bir ilişkiye sahibiz. Bugün de ekonomik, enerji ve transit, kültürel ve turizm alanındaki çok güçlü ilişkilerimizin ilerlemesini görüştük. Erdoğan'ın Tahran'a yaptığı ziyaret iki ülke ilişkilerinde gerçekten çok önemli bir noktayı oluşturuyor. Reisi'nin yakın zamanda Ankara'ya yapacağı ziyaret de iki ülke ilişkilerinin yeni aşamasını başlatacaktır. Biz şuna inanıyoruz bugün ambargo bir keskinliği olmayan bir bıçağa ya da paslanmış, yıpranmış bir silaha dönüştü. İki ülke ilişkileri, menfaatleri hep ön plandadır bizim için."

Abdullahiyan, İran'ın Ankara ve Esed rejimi ilişkilerinin "doğal seviyeye" dönmesini çok güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizerek "Suriye ve Türkiye, Batı Asya'daki önemli iki ülkedir. Geçen defaki ziyaretimde Mevlüt'e (Çavuşoğlu) söylediğim gibi İran, bölgesel işbirliği ve Tahran ile Ankara arasındaki işbirliği çerçevesinde Suriye ile Ankara arasındaki farklı bakış açılarını gidermek için kendi rolünü üstlenmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Daha önceki görüşmede varılan anlaşma sonucunda İran'ın Tahran, Moskova, Ankara ve Esed rejimi arasındaki 4'lü formata hazır olduğunu aktaran Abdullahiyan, aynı şekilde İran, Türkiye ve Azerbaycan ile 3'lü format hakkında da görüştüklerini ve aynı bakış açısına vardıklarını ve 3 artı 3, Kafkasya konusunun da ortak gündemlerinde olduğunu belirtti.