İş Bankası hisseleri için ‘çok yönlü’ formül arayışı

CHP’nin, yıllarca mahkemelik olan İş Bankası hisseleriyle ilgili AK Parti’de başlatılan çalışmada, hisselerin Hazine’ye devrine yönelik çok yönlü inceleme yürütülüyor. AK Parti hukukçu kurmayları, Miras Hukuku, Siyasi Partiler Yasası’nın “partilerin ticaret yapamayacaklarına” yönelik maddeleri ve Atatürk’ün hisselerinin devrinin sağlanabilmesi için çıkartılmış olan “12 Haziran 1933’te çıkartılan 2307 sayılı özel kanun”un yürürlükten kaldırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor.

SÜREÇ İNCELENECEK

CHP, Atatürk’ün 5 Eylül 1938’deki vasiyeti uyarınca İş Bankası hisselerinin mülkiyetini elinde tutuyor. Vasiyetnameye göre CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor.. Bankanın gelirinden alınan pay, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na aktarılıyor. CHP’nin bu hisseleri tam olarak vasiyete uygun olarak elinde bulundurup bulundurmadığı ve bugüne kadar geçen süreçte CHP’nin elindeki hisselerin, Atatürk’ün vasiyetine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek. Diğer bir düzenlemenin de Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılabileceği belirtiliyor. “Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını” düzenleyen maddelerine, “şirket ortağı olamayacakları”na yönelik bir ekleme yapılması halinde CHP’nin bu hisseleri elinde bulundurmasına son verilebileceği değerlendirilen formüller arasında geliyor.