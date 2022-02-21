İş birliğinin pozitif etkileri oldu! Türkiye'nin yanında yer alacaklar

24-Analiz 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:25

24 canlı yayınına katılan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Senegal ve Gine Bissau ziyaretlerinin Türkiye-Afrika ilişkilerine yapacağı katkıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DA HER ALANDA ETKİNLİK GÖSTERMESİ DİKKAT ÇEKİCİ"



Son dönemde Türkiye'nin jeopolitik bakışının değiştiğini ifade eden Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Barış Adıbelli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türkiye'nin bir Afro-Avrasya ülkesi olduğu vurgusunu sık yapıyor. Dolayısıyla Afrika'ya ayrı bir önem veriyoruz. Tabii Türkiye'nin Afrika'da her alanda etkinlik göstermesi dikkat çekici. Ayrıca FETÖ terör örgütüyle mücadele bağlamında da Afrika önemli bir kavşak noktası bizim için" dedi.

"TÜRKİYE, AFRİKA İÇİN YENİ BİR PERSPEKTİF ORTAYA KOYDU"



Batı ülkelerinin Afrika'yı sömürdüğünü Çin'in ise Afrika ülkelerini haraca bağladığını vurgulayan Namık Kemal Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Ramazan Akkır, Türkiye'nin yeni bir perspektif ortaya koyduğuna işaret etti. Akkır, "Merkezinde birlikte kalkınma ve birlikte kazanma var. Bunun merkezinde insani ve kültürel ilişkiler oldukça ön planda. Türkiye, THY, Maarif Vakfı ve TİKA üzerinden bölgede kendi varlığını hissettirmeye başladı. Bu yanında ekonomik bir perspektif ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

"AFRİKA, TÜRKİYE'NİN KÜRESEL BİR GÜÇ OLMASINA BÜYÜK KATKI YAPACAK"



Stratejist Prof. Dr. Cemal Zehir, "Türkiye'nin Afrika politikası Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinden önceki bütün yönetimlerin hepsinden daha fazla gelişti. Türkiye'nin yardımları Afrika halkı üstünde pozitif etkileri oldu. Afrika, Türkiye'nin küresel bir güç olmasına büyük katkı yapacak bir yer. Dünya 5'ten büyükse yanınızda kalkan eller olmalı, sizi destekleyen güçler olmalı. İşte bu kültürel ekonomik ve siyasi iş birlikleri Afrika ülkelerinin Türkiye'nin yanında kalkacak ellere katkı yapacağı inancındayız" dedi.