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İş dünyası TÜBİTAK’ın yeni yönetiminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı.

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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal’dan oluştu.

BAYRAKTAR DA LİSTEDE

TÜBİTAK’ın yönetim kurulu başkanı mevcut Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal olurken listede en dikkat çeken isimse Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk oldu. Öztürk, uçak ve yüksek makine mühendisi. Yönetime milli İHA’yı geliştiren BAYKAR’ın Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar da girerken listede iş dünyasından dikkat çeken bir başka isim de Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İhsan Taşer oldu.

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