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Politika

İşgal altındaki toprakların kurtarılmasını hatırlattı: Türkiye'nin büyük katkısı oldu

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 16:30 - Güncelleme:
İşgal altındaki toprakların kurtarılmasını hatırlattı: Türkiye'nin büyük katkısı oldu
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Akar, Meclis'te gerçekleşen kabulde, Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet bir millet olduğunu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasında bütün dünyanın bunu gördüğünü söyledi.

Karabağ zaferini bütün Türkiye'nin büyük bir coşkuyla karşıladığını dile getiren Akar, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde de Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımına koştuğunu belirtti.

İki ülkenin eğitim, turizm, sanayi, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere her alanda işbirliği yaptığını anlatan Akar, "Karabağ'ın imarı için de işbirliğimiz devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bütün dost ve kardeş ülkeler için bir model ve ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz. İlişkilerimiz daha da ileri gidecektir." diye konuştu.

Hulusi Akar, Ermenistan ile ilişkilere de değinerek "Biz bölgede barış istiyoruz. Bir an önce Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaların yapılmasıyla sulhun tahkim edilmesini istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından tutulmasını ve değerlendirilmesini bekliyoruz, gayretimiz budur." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Memmedov ise Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin çok büyük katkısının bulunduğunu işaret etti.

Memmedov, Azerbaycanlı askerlerin Türkiye'deki harp okullarında eğitim gördüğünü, Azerbaycan ordusunun bu günlere gelmesinde Türkiye'nin çok önemli bir katkısı olduğunu kaydetti.

Görüşme basına kapalı devam etti.

  • MilliSavunmaKomisyonu
  • HulusiAkar
  • ReşadMemmedov

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