İşgal edildi dediğiniz Afrin’de huzur var

HDP’lileri çıldırtacak manzaralar ise Afrin’den geldi. Afrin Mahali Meclisi Başkanı Said Süleyman, Zeytindalı Harekatı sonrası Türkiye’nin verdiği destekle yürütülen çalışmaların her geçen gün daha da iyi sonuçlar verdiğini belirterek, “Afrin’de huzur sağlandı” dedi.

MUHABBET VE HOŞGÖRÜ

Afrin’in yerel yönetimi için tamamıyla yerleşik halktan oluşan ve Türkiye’nin desteği ile Afrin’in yeniden yapılandırılması için çalışmalarını yürüten Afrin Mahali Meclisi Başkanı Said Süleyman, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı operasyonu gerçekleşmeden önce Türkiye’nin kendilerini PKK’nın baskı ve zulmünden kurtaracağına dair umutlu olduklarını anlattı. Süleyman, operasyon gerçekleştikten sonra halkın büyük bir ümit, muhabbet ve hoşgörü ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarını karşıladıklarını belirtti. Daha sonra Kürtler, Türkler, Araplar ve Yezidilerden oluşan meclisler oluşturulduğunu vurgulayan Süleyman, bazı ufak istisnai durumlar haricinde ilçede genel itibarıyla huzur ve istikrar ortamının sağlandığını kaydetti.

HUZUR VE GÜVEN

İlçede esnaflık yapan Besam Abdülhakim, harekat sonrası Afrin’de huzurun ve güvenliğin sağlandığını ve kendilerinin durumdan çok memnun olduklarını belirtti. Rahatsızlığı dolayısıyla Türk yetkililerce Antakya Devlet Hastahanesinde ameliyat ettirilerek, tedavisi sonrası tekrar Afrin’e getirildiğini kaydeden Abdülhakim, başta Başkan Erdoğan olmak üzere Türk yetkililere Afrin halkına verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.