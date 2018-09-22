İşgalci Ermenistan şartsız çekilmeli
Yıldırım: Ermenistan devleti, Yukarı Karabağ dahil, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız çekilmelidir. Bu topraklar Azerbaycan’ındır. Dün böyleydi, ebediyen böyle kalacaktır.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bakü’de, Azerbaycan Milli Meclisi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturuma katıldı. Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’ın aynı milletin evlatları olduğunu ifade ederek, Bakü’ye Anadolu’nun her köşesinden selam getirdiğini söyledi. Konuşmasının ilk bölümünü Azerbaycan Türkçesiyle yapan Yıldırım, “Azadlığımız, geleceğimiz, eminmanlığımız birbirine bağlıdır. Birlikte ağlayar, birlikte gülerik. heyallarımız və ideallarımız eynidir. Eyni dilde danışırıg, fikirlerimiz eyni nögtalarda birleşir. Azerbaycan’da soyug olsa, biz üşüyerik. Azerbaycan’a soyug deyse, biz hastalanarık. Çünkü Türkiye Azerbaycan’dır, Azerbaycan ise Türkiye” dedi.
BÜYÜK MÜCADELE
Milletvekili seçildiği İzmir’in, Bakü ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Kardeşlik hukukuna dayanarak kendimi aynı zamanda Bakü milletvekili sayıyorum. Azerbaycan’ı öz vatanı olarak kabul ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye kader ortağı. İki devletin 100 yıl önce tarih sahnesinden silinmemek için büyük bir mücadele verdi.
Anadolu ve Kafkasların herc-ü merc olduğu yıllar, iki devlet için de izmihlal ve istiklal yılları olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türk Devletleri tarihine emsal teşkil eden cumhuriyet tecrübesiyle 100 yıl önce tanışmıştır. Azerbaycan Milli Meclisi, bu manada tarihi ve hukuki açıdan önemli bir görev ifa etmiştir” ifadelerini kullandı.
O TOPRAKLAR AZERBAYCAN’IN
‘Bölgenin yıllardır kangren haline gelen en önemli meselesinin işgal altındaki Yukarı Karabağ” olduğuna işaret eden TBMM Başkanı, “Bu meseleye kalıcı çözüm bulunmadan Kafkaslarda çatışma riskini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Türkiye, en başından itibaren Azerbaycan’ın beklenti ve taleplerini desteklemektedir. Ermenistan devleti, Yukarı Karabağ dahil, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız çekilmelidir. Bu topraklar Azerbaycan’ındır. Dün böyleydi, ebediyen böyle kalacaktır” dedi.
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