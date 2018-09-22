İşgalci Ermenistan şartsız çekilmeli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bakü’de, Azerbaycan Milli Meclisi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturuma katıldı. Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’ın aynı milletin evlatları olduğunu ifade ederek, Bakü’ye Anadolu’nun her köşesinden selam getirdiğini söyledi. Konuşmasının ilk bölümünü Azerbaycan Türkçesiyle yapan Yıldırım, “Azadlığımız, geleceğimiz, eminmanlığımız birbirine bağlıdır. Birlikte ağlayar, birlikte gülerik. heyallarımız və ideallarımız eynidir. Eyni dilde danışırıg, fikirlerimiz eyni nögtalarda birleşir. Azerbaycan’da soyug olsa, biz üşüyerik. Azerbaycan’a soyug deyse, biz hastalanarık. Çünkü Türkiye Azerbaycan’dır, Azerbaycan ise Türkiye” dedi.

BÜYÜK MÜCADELE

Milletvekili seçildiği İzmir’in, Bakü ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Kardeşlik hukukuna dayanarak kendimi aynı zamanda Bakü milletvekili sayıyorum. Azerbaycan’ı öz vatanı olarak kabul ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye kader ortağı. İki devletin 100 yıl önce tarih sahnesinden silinmemek için büyük bir mücadele verdi.

Anadolu ve Kafkasların herc-ü merc olduğu yıllar, iki devlet için de izmihlal ve istiklal yılları olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türk Devletleri tarihine emsal teşkil eden cumhuriyet tecrübesiyle 100 yıl önce tanışmıştır. Azerbaycan Milli Meclisi, bu manada tarihi ve hukuki açıdan önemli bir görev ifa etmiştir” ifadelerini kullandı.