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Politika

İşgalci İsrail'den Rusya'nın teklifine ret

Rusya, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu. İsrail yönetimi ise bu teklifi reddetti.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 08:23 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:23
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İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Moskova'nın ateşkes önerisini geri çevirdiği konusunda kabine üyelerini bilgilendirdiği ifade edildi.

Söz konusu toplantıda İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırılması talimatı verilmişti.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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