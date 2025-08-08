Soykırımcı İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

İşgalci İsrail'in bu kararına ise siyasilerden tepkiler gecikmedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BU HAİN PLANI EN SERT ŞEKİLDE LANETLİYOR VE REDDEDİYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin, "Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan, sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır. Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz. Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün Gazze'yi ve Filistin'i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, insan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki gösterdi.

"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Duran, İsrail'in planları ve saldırılarının, tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef aldığını belirtti.

İsrail'in işgalini kalıcılaştırmasının, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır. İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kastetmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir. Dünyaya çağrımızdır, sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin. Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı üzere 'Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA: DÜNYA DEVLETLERİNİ BU VAHŞETE KARŞI GÜÇLÜ BİR SES YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararına tepki göstererek, "Bu işgal planı sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın vicdanına bir saldırıdır. Dünya devletlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm insanları bu vahşete karşı güçlü bir ses yükseltmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi işgal etme yönündeki kararı sadece bölge halkını değil, tüm insanlığı hedef alan açık bir saldırıdır. Bu karar, uluslararası hukukun, insan haklarının ve en temel insani değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Eğer dünya bu vahşete karşı hala sessizliğini korursa, yarın benzer zulümler başka coğrafyalarda da kapıları çalacaktır.

Bugün Gazze'de susanlar, yarın kendi güvenliklerinin de tehdit altında olduğunu görecektir çünkü zulme karşı sessizlik, zalimi cesaretlendirir. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu işgal planı sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın vicdanına bir saldırıdır. Dünya devletlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm insanları bu vahşete karşı güçlü bir ses yükseltmeye çağırıyoruz."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: İSRAİL TERÖR DEVLETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal kararına sert tepki gösterdi.

Bakan Tunç, İsrail'i skandal kararına tepki gösteri ve şunları söyledi;

"İsrail terör devleti. Ona devlet demek mümkün değil. Sözde bir karar. Uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Soykırım politikası izliyor. Gazze'de mazlum insanlara zulüm ediliyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'de soykırım yaptı. İsrail BM kararlarına bile uymuyor. Uluslararası sistem işlemiyor. Cumhurbaşkanımız bu sistem adil değil, dünya beşte büyük derken bunlara işaret ediyor. Bu liderlerin sayısı artması lazım. Türkiye olarak mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Bosna'da soykırım yapan katiller nasıl hesap vermişse bunlar da günü gelecek bu cezayı çekecekler."