İsim değiştirme taktiği devrede

Yurt dışındaki kaçak FETÖ’cülerin başını çektiği bir grup, deşifre olmuş isimleri dışlayarak yeni bir yapılanma içine girdi. Firarilerin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin yayınları, örgüt içinde bir çatışma varmış gibi gösterilerek aslında yeni bir yapılanmanın işareti veriliyor. Ancak, örgüte müzahir sözde düşünce kuruluşları ve vakıfların para kaynaklarına bakıldığında bir ayrışmanın olmadığı açığa çıkıyor.

KURTARMA PLANI

Terör örgütü FETÖ içinde iki farklı grup olduğu, bir grubun “provokasyon peşinde” olduğu, diğer grubun ise “buna direndiği” iddiaları sosyal medyada yayılıyor. Terörle mücadele uzmanları yeni yaşananları “Yurt içinde ve dışında hareket alanı gittikçe daralan FETÖ, yeni bir taktik geliştirerek hayatta kalma arayışına girdi. Kamuoyunca tanınan kirli yüzleri tasfiye ederek (sabıkasız veya kirli yüzleri eleştiren) yeni bir yapılanma içine gireceği” şeklinde değerlendiriyor.

Terörle mücadele uzmanları, TSK’da kullanılan FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasıyla kamu kurumlarında barınamaz hale gelen örgüt üyelerinin yeni planı devreye soktukları görüşünde. Bir şekilde henüz deşifre olmamış örgüt üyelerini kurtarmak için dikkatleri açığa çıkan üyeleri üzerine çekme arayışına giren örgüt, dış desteklerinin de teşvikiyle böylesi bir yönteme başvurdu.

İSYAN PROVASI

Terör örgütünün Pensilvanya’daki karargahında cezaevlerindeki binlerce FETÖ elemanının ölümüne yol açacak planının bu amaçla sosyal medyada açığa çıkarıldığı görüşü hakim. Kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri Ahmet Dönmez, 9 Kasım 2018’de kaleme aldığı yazı geçtiğimiz günlerde Odatv isimli internet sitesinde haberleştirildi. Dönmez’in yazısında “Hizmet Hareketi aylardır önemli bir gelişme ile çalkalanıyor. Cemaatin neredeyse bütün üst kadrosunun bildiği bir takım iddialara göre, cezaevlerinde binlerce insanın ölümü ile sonuçlanabilecek bir isyan girişimi tertip edildi” dediği aktarıldı.

SÖZDE ÇARPIŞMA OYUNU

Dönmez “En az komplonun kendisi kadar önemli olan tarafı ise kanlı planın bizzat hareketin lideri Fethullah Gülen’in yaşadığı kampın içerisinden organize edildiği iddiası” ifadelerini kullandı. “Kumpasın” sorumlusunun ise üst yönetimden Sezai kod adlı İ.K’yı gösteren Dönmez “Son anda Gülen tarafından haber alındığı ve önlendiği belirtilen bu girişimin arkasındaki ismin ise ‘Sezai’ kod adlı İ.K. olduğu öne sürülüyor” dedi. Dönmez, “Buna karşılık İ.K. cephesi, bunun bir iftira olduğunu ve cemaati sarmış bir hain grubun kendilerini tasfiye etmeye çalıştığını savunuyor” diye yazdı. Ahmet Dönmez, 10 Kasım 2018 tarihli bir başka yazısında ise “Cemaatin en tepesindeki isimlerden biri bana diyor ki, ‘Bu, iki grubun çarpışmasıdır!’ sözünü aktardı.

İHANET ŞEBEKESİNE ABD AKLI

FETÖ için devreye sokulan senaryo, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/SDG’yi çağrıştırdı. ABD, PKK’yı terör örgütü ilan ederek yöneticilerinin başına ödül koyarken, PYD/SDG’yi ise müttefik olarak muhatap alıyor. Terör örgütünün Suriye koluna her türlü silah ve mühimmat sevkiyatını ise sürdürüyor.