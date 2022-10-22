İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yeni dönem: Türkiye'ye devredildi

İİT'nin "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" konulu 12'nci Enformasyon Bakanları Konferansı İstanbul'da devam ediyor.

İİT 11. Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanı, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi, dönem başkanlığını Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a devretti.

Toplantının açılışında konuşan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, 12'nci Enformasyon Bakanları Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandıklarını ifade ederek davet için Erdoğan'a teşekkür etti.

Taha, başarılı bir konferans düzenledikleri için ülkesi adına Altun'a ve katkılarından dolayı Enformasyon Bakanı Al Kasabi'ye de teşekkürlerini iletti.

Enformasyon Bakanları Konferansının, İslam dünyasındaki iletişimin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Taha, "Günümüzde tüm İslam aleminin güvenliğini, kimliğini, ekonomisini ve eğitimini tehdit eden pek çok engel var önümüzde. Bu konferans öncelikle İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve İslamofobi üzerine odaklanacak. Özellikle İslamofobi ile mücadele konusunda medya, güncel iletişim kanalları, gazeteciler ve basın ile beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Taha, İslami prensiplere karşı yapılan saldırılar ve İslam'a uzak söylemlerin engellenmesi konusunda nasıl mücadele edileceğine dair konuların da konferans süresince tartışılacağını anlattı.

İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı en ölümcül tehlikelerden birinin İslamofobi olduğuna dikkati çeken Taha, "İslam'ın temel prensiplerine ve hedeflerine yönelik çok ciddi bir dezenformasyon var. Aynı zamanda önemli sorunlardan biri de İslamofobi ve terör. Tüm bu konularla nasıl mücadele edeceğimizi de tartışacağız." ifadelerini kullandı.

- "FİLİSTİN DAVASINI DESTEKLEMEK ADINA BİR KARAR ALINACAK"

Taha, İslam dünyasının yeni dünya düzeninde yaşanan değişimler için yeni medya söylemlerinin oluşturulması gerektiğine işaret ederek, "Günümüz dünyasının konjonktürüne uyum sağlamamız gerekiyor." dedi.

Üye ülkelerin konferans kapmasında Filistin sorunu ile ilgili alacağı karara da değinen Taha, şöyle konuştu:

"Konferansta, Filistin davasını desteklemek adına bir karar alınacak. Kararı almadaki amacımız, Filistin sorunu ile ilgili farkındalığın artmasını sağlamak. İsrail'in Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında yılmadan sağlam durmamız gerekiyor."

Taha, bu tür konferanslarda daha etkili kararların alınması gerektiğini ifade etti.

- "BU TÜR ORGANİZASYONLAR TOPLU HAREKET ETME NOKTASINDA ÖNEMLİ"

Bakan Al Kasabi ise dünyanın ciddi ekonomik ve sosyal krizlerle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Toplu çabaların son derece önemli olduğunu kaydeden Kasabi, konferansı düzenlediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kasabi, "Bu tür organizasyonlar, toplu eylem, toplu hareket etme noktasında önemli. Dolayısıyla bu çalışmaları desteklemek lazım. Bu konferans kapsamında Filistin sorunu da gündeme taşındı, konuşuldu. Filistin meselesine şu anda ve bundan sonra destek kararı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasabi, toplantılarda sadece Filistin meselesinin gündemde olmadığını, aynı zamanda Somali gibi ülkelerin sorunlarının da ele alınacağını söyledi.

İslam dünyasında ortak bir aksiyonun yürürlüğe konulmasının, bunun şeffaf ve dürüst bir şekilde yapılmasının pratikteki hataları ortadan kaldırabileceğine vurgu yapan Al Kasabi, İletişim Başkanı Altun'u Suudi Arabistan'a davet etti.