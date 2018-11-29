İslam'ı tahrif toplantısı başladı

Alman devletinin resim yayın organı DW Türkçe’nin haberine göre, konferansın hemen öncesinde Almanya’daki DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilatı, ‘dış müdahaleler’ gerekçesiyle istifa etti. Aşağı Saksonya ve Bremen Teşkilatı Başkanı Yılmaz Kılıç’ın ‘Artan müdahaleler karşısında başka çare göremediğini, bu nedenle istifa kararı aldığını’ söyleyerek DİTİB ve Ankara’yı hedef göstermesi dikkat çekti. DİTİB’i ve Almanya’daki Müslüman Türkleri bölmeye yönelik bu gelişmeyle birlikte, eski Yeşiller Partisi Başkanı Cem Özdemir’in Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) başta olmak üzere Almanya’daki İslami kuruluşların reforme edilmesi ve bu kurumlara daha sert politikalar uygulanması çağrısı da dikkat çekti.

FETÖ PROJESİ DE YER ALDI

12 yıl önce Alman devleti öncülüğünde kurulan İslam Konferansı’nın dün Berlin’de başlayan dördüncü genel kurulunda, ‘İslam, Almanya’ya ait değil’ diyen Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in açılış konuşması yapması da dikkat çekti. İçişleri Bakanı Seehofer Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede bunu açıkça formüle etti. Almanya Müslümanlarının cemaatlerinin organizasyon ve finansmanının Almanya’da olması gerektiğini kaydederek, devletle istikrarlı ve güven temellerine dayalı bir ilişki kurulmasının altını çizdi. Alman Bakanının öne çıkardığı isimler arasında, FETÖ ile ilişkileriyle bilinen ve ‘Seküler İslam’ isteyen İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nin sözde kadın liberal imamı Seyran Ateş ile psikolog Ahmad Mansour ve yine FETÖ projesi olan ‘Din evi’ projesi de yer alıyor.