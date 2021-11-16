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Politika

İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA16 Kasım 2021 Salı 17:35 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:37
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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