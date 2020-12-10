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Politika

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye ile AB arasında yapıcı diyalogdan yanayız

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 'Türkiye ile AB arasında yapıcı diyalogdan yanayız.' dedi.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:53
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Sanchez, Brüksel'deki toplantıya girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerek AB gerekse NATO için stratejik bir ortak olan Türkiye ile AB arasında yapıcı diyalogdan yanayız." diye konuştu.

Sanchez ayrıca AB'nin güney komşuları (Kuzey Afrika ülkeleri) için yapısal strateji tanımına gitmesini ve şeçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından sonra çok taraflılığın güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmasını zirve sırasında gündeme getireceğini belirtti.

İki günlük AB zirvesinde, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, Kovid-19 salgınıyla mücadele, Brexit ve Türkiye-AB ilişkilerini içeren çok yönlü konular ele alınacak.

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