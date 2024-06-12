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Politika

İspanya ziyareti öncesi görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesi ile görüştü.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
İspanya ziyareti öncesi görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATASEVER'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesi ile İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.

Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesini kabul etti.

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