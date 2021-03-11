DHA 11 Mart 2021 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 13:57

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Tel Aviv yönetiminden peş peşe olumlu mesajlar geliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Natanyahu dün seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya geldi. Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine " Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi. Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.