AA 10 Mart 2022 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 16:20

Herzog'un İsrail'den Türkiye'ye 2008'den bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret niteliğindeki Ankara temaslarını yakından takip eden İsrail basını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Herzog için düzenlenen karşılama merasimini canlı yayınlarla izleyicilerine aktardı.

İsrail basını, bugün yayınlanan haberlerinde, iki lideri bir araya getiren bu ziyaret için "tarihi" nitelemesini kullanırken, liderlerden gelen "ilişkilerindeki dönüm noktası" ifadelerini de öne çıkardı.

Haaretz gazetesi, söz konusu ziyareti okuyucularına "Ankara'da tarihi zirve: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yanında Erdoğan, 'ziyaretin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını' söyledi" başlığıyla duyurdu. Gazete, Herzog'un iki ülke arasındaki ilişkilerin "karşılıklı saygı üzerine inşa edileceğini" söylediğini aktarırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İsrail'i ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

The Times of Israel gazetesi "Herzog'u tarihi ziyarette ağırlayan Erdoğan, ilişkilerde 'dönüm noktasına' işaret etti" başlığını kullandığı haberinde, "Türkiye ve İsrail, ilişkilerini yenilemeye çalışırken İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'da 'daha güvenli ve istikrarlı' bir dünya mesajı verdi. Ankara'da 2008'den sonra ilk defa İsrail milli marşı çalındı." ifadelerine yer verdi.

İbranice yayın yapan Yedioth Ahranoth gazetesi "İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'da merasim kıtasıyla karşılandı" başlığını atarken, İsrail'den 2008'den bu yana ilk defa üst düzey bir ismin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu isim için devlet merasimi düzenlendiğini kaydetti. Gazete ayrıca Herzog'un bu ziyaret öncesi söylediği "Diyaloğumuz var. Her konuda anlaşamayacağız. İlişkileri yeniden dikkatli biçimde inşa etmeye çalışacağız." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

İsrail'in İngilizce yayın yapan televizyon kanalı İ24 de internet sitesinde, Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. İ24, Erdoğan'ın sözlerini "Erdoğan: İsrail ile ilişkileri geliştirmek bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır." şeklinde okuyucularına duyurdu.