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Politika

İsrail basını: Şimdiye kadar en büyük kazanan Erdoğan

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Ankara'nın Ukrayna krizindeki duruşunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeleme rolünde başarılı olduğuna dikkat çekildi.

4 Mart 2022 Cuma 12:00 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 12:14
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Türkiye, Moskova-Kiev hattında ateşkesi sağlamak için diyalog çağrılarında bulunmaya ve diplomasi çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın gerilime ilişkin duruşunu aktarırken, "Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

"KAZANAN ERDOĞAN" YORUMU

İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Ukrayna'da "şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleme rolünün hem Moskova'dan hem de Batı'dan takdir topladığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKEYLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

İki ülke arasında savaş başladığında Erdoğan'ın NATO müttefikleriyle aynı çizgide kalarak Rusya'nın operasyonunu kınadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Türkiye'nin Moskova'ya yaptırım uygulamadığı, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev'le iyi ilişkilere sahip olduğu anımsatıldı.

"STRATEJİK OLARAK DENGELEDİ"

Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." denildi.

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