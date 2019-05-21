İsrail başkentine Erdoğan posteri
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın yapıldığı binaya bir grup aktivist tarafından dev Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı.
İsrail’de gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması bir çok protestoya da sahne oldu. İzlanda adına yarışan Hatari Grubu Filistin atkısıyla sahneye çıkarken, İşgalci terörist devlet İsrail yarışmanın yapıldığı salonda da protestolarla karşılaştı. ESC Halle Kongre Merkezine sabah saatlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu için “crime minister (suç başkanı)” yazan bir poster asıldı. Salonun üst katına ise İsrail’i protesto etmek ve Filistin’e destek vermek için Başkan Edoğan’ın posteri asıldı. İsrail askerleri kısa süre içinde bu posteri kaldırdı.
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