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Politika

İsrail Büyükelçiliği'nden iftar yardımı aldılar! Göksu'dan çok sert tepki

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İsrail Büyükelçiliğinden alınan yardımla dağıtılan 500 kişilik iftar paketleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

11 Mayıs 2021 Salı 08:27 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 08:29
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İsrail Büyükelçiliği'nden aldığı yardımla 500 kişilik iftar paketi dağıtması gündeme damgasını vurdu.

Konuya ilişkin Büyükelçiliğe verilen "Teşekkür Belgesi" sosyal medyada yayıldı.

Duruma tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Sayın Mansur Yavaş, 500 iftar paketi için İsrail Büyükelçiliğinden aldığınız o paraların üzerinde Filistinli mazlumların kanı ve gözyaşı var. Siz o parayı iade edin, biz Esenler olarak Ankara'ya 500 değil, 5.000 iftar paketi yollamaya hazırız." dedi.

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