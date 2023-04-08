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Politika

İsrail ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 22:16 - Güncelleme:
İsrail ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze ve Lübnan'a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gazze
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