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Politika

İsrail lobisi ABD'li siyasetçileri böyle susturuyor! 'İğrenç ve manipülatif'

ABD'nin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, İsrail'in demir kubbe sistemini finanse etmek için oylanan 1 milyar dolarlık ek finansmana 'ret' oyu kullandığı için, İsrail yanlısı lobi tarafından hedef alındı. Massie, anti-semitizmle suçlanırken, AIPAC'ın tutumunu 'dış müdahale' olarak niteledi.

star.com.tr29 Eylül 2021 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:07
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Kentucky'den Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie, Demir Kubbe için 1 milyar dolarlık ek finansmana karşı oy kullanarak, 'Ülkemizi iflas ettirmek ve gelecek nesil Amerikalıları borçlularımızla boğmak için aşırı bir finansman" açıklamasıyla verdiği oyu savundu.

YİNE ANTİ-SEMİTİZM YALANI

ABD'deki en önde gelen İsrail yanlısı lobi AIPAC, Massie'nin kullandığı oyu eleştirerek hedef gösterdi. Massie'nin resminin bulunduğu bir afiş hazırlayan AIPAC afişe, 'İsrail roket saldırıları ile karşı karşıya kalırken Thomas Massie Demir Kubbe'ye karşı oy kullandı.' şeklinde bir not yazdı.

Lobi, her zaman kullandığı kartı yeniden öne sürerek, Massie'yi 'anti-semitizm'le suçladı.

MASSİE: İĞRENÇ VE MANİPÜLATİF

Lobinin baskısını 'dış müdahale' olarak tanımlayan Massie, AIPAC'ın şahsını hedef göstermesine cevap verdi.

Hayır oyu kullanan dokuz Meclis üyesinden biri olan Massie, 'Ne olursa olsun, İsrail ordusunun finanse edilmesine muhalefet etmenin sadece anti-Semitizmle açıklanabileceğini öne sürmek, tamamen iğrenç ve manipülatif. İsrail'in ABD vergi mükelleflerini değil, kendi ordusunu finanse etmesine izin vermenin anti-semitik bir tarafı yok.' dedi.

Tartışma sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı.

İsrail yanlısı lobiler, dünyanın her yerinde İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve katliamlarını ya da İsrail'i herhangi bir konuda eleştirenleri 'anti-semitist' ilan ediyor.

star.com.tr

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