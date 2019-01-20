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İsrail ve Çad arasında 1972 yılında kopan diplomatik ilişkilerin yenilenmesi anlaşması imzalandı

Çad ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 47 yıl sonra yeniden kurulduğu bildirildi.

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Çad basınındaki haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Netanyahu, ziyaretinde Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, 1972'de kopan iki ülke ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi ve bazı iş birliği konularında anlaşmalar imzalandı.

Debi, kabul sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun ziyaretinin iki ülkenin yakınlaşması ve daha fazla iş birliği olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı da Çad ile ilişkilerini yenileyerek Arap ve İslam dünyasında yeni bir çığır açtıklarını söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı Debi, kasım ayında yaptığı İsrail ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşmüştü.

İsrail gözünü Afrika'ya dikti

Afrika kıtasının yaşadığı açlık, fakirlik ve savaşları fırsat bilen İsrail'in, elinde bulundurduğu yüksek teknolojik veri ve güvenlik imkanlarıyla Afrika ülkelerini bir bir kendine bağlayarak Filistin davasına buradan verilen desteği kesme ve bu coğrafyanın zenginliklerinden faydalanma gibi bir dizi hedef güttüğü belirtiliyor.

Buna karşılık, Afrika ülkeleri de tesis edecekleri her ilişki ile İsrail'in, ileri güvenlik, teknolojik ve tarımsal bilgilerini elde etme çabalarına katkıda bulunmasını umut ediyor.

İsrail, diplomatik ilişkilerini genişletmek, şirketleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Filistin'e verilen desteği kırmak üzerine şekillenmiş üç hedefle Afrika'ya açılmaya çalışıyor.

Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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