İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3522
  • EURO
    18,3147
  • ALTIN
    1022.35
  • BIST100
    2568.54
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İsrail'de siyasi kriz! Kritik kararın ardından Türkiye açıklaması
Politika

İsrail'de siyasi kriz! Kritik kararın ardından Türkiye açıklaması

İsrail'deki koalisyon hükumetinin meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almasına rağmen daha önce duyurulan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'daki Türkiye ziyareti, planlandığı tarihte gerçekleşecek.

AA21 Haziran 2022 Salı 14:14 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail'de koalisyon hükumeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bu kararın ardından İsrail basınında, Lapid'in daha önce 23 Haziran'da gerçekleştireceği açıklanan Türkiye ziyaretinin iptal edilebileceği yazılmıştı.

AA muhabirine konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, söz konusu ziyaretin planlandığı gibi 23 Haziran Perşembe günü gerçekleşeceğini, herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını teyit etti.

- LAPİD SEÇİME KADAR GEÇİCİ BAŞBAKAN OLACAK

Koalisyon Hükumetinin Meclisi feshetme kararı Meclis tarafından onaylanırsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek. Oynamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici Başbakan olacak. Lapid'in, başbakanlık görevi ile birlikte dışişleri bakanlığı görevini de devam ettirmesi bekleniyor.

Haziran 2021'de göreve gelen Bennett öncülüğündeki koalisyon, üst üste 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.