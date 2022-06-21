İsrail'de koalisyon hükumeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bu kararın ardından İsrail basınında, Lapid'in daha önce 23 Haziran'da gerçekleştireceği açıklanan Türkiye ziyaretinin iptal edilebileceği yazılmıştı.

AA muhabirine konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, söz konusu ziyaretin planlandığı gibi 23 Haziran Perşembe günü gerçekleşeceğini, herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını teyit etti.

- LAPİD SEÇİME KADAR GEÇİCİ BAŞBAKAN OLACAK

Koalisyon Hükumetinin Meclisi feshetme kararı Meclis tarafından onaylanırsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek. Oynamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici Başbakan olacak. Lapid'in, başbakanlık görevi ile birlikte dışişleri bakanlığı görevini de devam ettirmesi bekleniyor.

Haziran 2021'de göreve gelen Bennett öncülüğündeki koalisyon, üst üste 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.