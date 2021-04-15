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Politika

İsrail'den müthiş Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü

İsrail'deki yayımlanan bağlı Denizcilik Politikası Stratejisi, Türk donanmasının bölgenin en güçlüsü olduğunu okurlarına duyurdu.

15 Nisan 2021 Perşembe 07:45 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:45
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İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi) isimli oluşum, Türkiye'nin donanma gücünün bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini yazdı.

Rum yönetiminin Kıbrıs adasının etrafındaki doğal zenginlikleri işletmek maksadıyla Türkiye'nin hukuki ve meşru haklarını hiçe saymasının ardından Ankara, komşu ülkeler ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya yöneldi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Rum Kesimi ve Yunanistan, Ankara'nın anlaşma imzaladığı ülkeleri, "Anlaşmalardan vazgeçin" diyerek caydırmaya çalıştı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını çeşitli askeri tacizlerle durdurmayı amaçlayan Yunan yönetimi, Türk ordusunun bölgedeki varlığını hissettirmesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Türkiye'nin özellikle SİHA teknolojisinde yakaladığı başarılar dünya gündemini meşgul ederken, bir övgü de Türk donanmasına geldi.

"BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ DONANMA TÜRK DONANMASI"

İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi), Türk donanmasının bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa etti." denildi.

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