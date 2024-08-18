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Politika

İsrail'e yapılan silah satışını istifa ederek protesto etti: Dışişleri savaş suçlarının ortağıdır

İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith, ülkesinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesini protesto ederek görevinden istifa etti. Smith'in istifasına ilişkin X'te yayımlanan mektupta, 'İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır.' ifadesi yer aldı.

AA18 Ağustos 2024 Pazar 21:43 - Güncelleme:
İsrail'e yapılan silah satışını istifa ederek protesto etti: Dışişleri savaş suçlarının ortağıdır
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İngiliz diplomat Smith ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti.

Mektupta, istifasından dolayı üzüntü duyduğunu ancak savaş suçlarında işbirliği olan bir kurumda çalışamayacağını vurgulayan Smith, geçmişte bakanlığın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya silah ihracatı lisanslarıyla ilgili biriminde görev yaptığını belirtti.

Bu konuda uzman olduğunu belirten Smith, "Her gün Gazze'de İsrail tarafından işlenen savaş suçları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine şahitlik ediyoruz. İsrail hükümeti ve ordusunun önde gelen isimleri açıkça soykırım niyetlerini gösteriyor, kasıtlı olarak yakıyor, sivillere ait yerleri yağmalıyor, mahkumlara işkence yapıp tecavüz ettiklerini açıkça kabul ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Smith mektubunda, üniversite ve ev gibi sivil yapıların yok edildiğini, insani yardımların engellendiği ve Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını aktararak, "Kızılhaç ambulansları saldırıya uğruyor, okullar ve hastaneler düzenli olarak hedef alınıyor. Bunlar savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Silah satışları konusunda Bakanlığın her kademesinde endişelerini dile getirdiğini vurgulayan Smith, "İngiltere'nin İsrail'e silah satması hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecekken bir şekilde silah satışları devam ediyor. Bunu resmi soruşturma da dahil olmak üzere kurumun her kademesinde dile getirdim. 'Teşekkür ederiz endişelerinizi not ettik'ten başka hiçbir karşılık almadım." dedi.

İngiliz yetkililerin silah satışı konusunda dünyanın en şeffaf ihracat lisansı sistemine sahip olduğu yönündeki açıklamaları da eleştiren Smith, "Gerçek bunun tam tersi. Bakanlıktaki bu yasa dışılık konusunda endişelerini dile getiren bir memur olarak bu şekilde göz ardı edilmek çok rahatsız edici." ifadelerine yer verdi.

Smith, diğer bakanlık çalışanlarını da endişelerini dile getirmeye çağırdı.

- BM FİLİSTİN ÖZEL RAPORTÖRÜ'NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Smith'in istifasına Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'den de destek geldi. Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla diplomatın Mark Smith'in cesur yolundan gideceğini ve İsrail vahşetine imkan tanıyanlara karşı sesini çıkaracağını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de Smith'in istifasını kaynakları aracılığıyla doğruladı. Haberde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yorum yapmadığı da belirtildi.

Dublin Büyükelçiliğinde çalışan Smith'in yazdığı açıklamayı çok sayıda bakanlık yetkilisi, elçilik çalışanı ve hükümet yetkilisine gönderdiği kaydedilirken, BBC muhabirleri tarafından görülen Smith'in istifa e-postasının imza kısmında, "Terörle Mücadele İkinci Katibi" yazdığı bilgisi verildi.

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