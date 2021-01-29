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Politika

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian oldu

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığına Irit Lillian'ın atandığı bildirildi.

AA29 Ocak 2021 Cuma 14:24 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:25
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İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Lillian 26 Ocak itibarıyla Ankara'daki görevine başladı.

Lillian, Türkiye'de 1,5 yıl boyunca maslahatgüzar olarak görev yapan Roey Gilad'ın yerini aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olan 1962 doğumlu Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi'ydi.

Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler, bazı gerginlikler nedeniyle 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor.

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