İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5041
  • EURO
    30,5515
  • ALTIN
    1784.47
  • BIST100
    7790.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İsrail'in Gazze'ye saldırıları... İbrahim Reisi ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail üzerinde baskı artırılmalı
Politika

İsrail'in Gazze'ye saldırıları... İbrahim Reisi ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail üzerinde baskı artırılmalı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizerek, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye saldırıları... İbrahim Reisi ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail üzerinde baskı artırılmalı
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere vardığı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ERDOĞAN-REİSİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.