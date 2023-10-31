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Politika

İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına AK Parti'den tepki: Vahşilik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir' dedi.

31 Ekim 2023 Salı 09:40 - Güncelleme:
İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına AK Parti'den tepki: Vahşilik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır. Netanyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..." açıklamasında bulundu.

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