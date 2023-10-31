İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına Türkiye'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısının, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylem olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır. Netanyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim, bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..."

Adalet Bakanı Tunç, "İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne Yönelik Saldırısını şiddetle kınıyorum. İsrail bütün dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku ihlal etmekte İnsanlık suçunu işlemeye devam etmektedir. İsrail Filistinli sivillere yönelik bu saldırılarının hesabını mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı.