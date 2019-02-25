İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3382
  • 6,037
  • 227.453
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İstanbul Boğazı’na yüzen sahne

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım’ın ofisinden, kültür-sanat projeleri kapsamında, İstanbul Boğazı’nda iki adet yüzen platform yapılacağı bildirildi. Platformlar şehrin çeşitli noktalarında hizmet verebilecek. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin en çok turist çeken şehirlerinin başında gelen İstanbul’a iki adet yüzen platform yapılacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul’da bir ilk hayata geçirilecek. Bu kapsamda, İstanbul’a suda yüzen iki adet büyük platform inşa edilecek.  

İKİ YAKAYA BİRER TANE 

Biri Haydarpaşa’da yer alacak platformda, Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak. Diğeri ise Boğaz’da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. Boğaziçi Etkinlik Sahnesi adıyla hayata geçirilecek platformda İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatılacak. Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform Boğaz’ın imajını güçlendirecek. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı bulacak bir nitelik taşıyacak. Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise ‘Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı’ olarak işlev görecek. 

Festivallere ev sahipliği yapacak

Yer değiştirerek Boğaz’ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak platform, 100 metre çapında ve 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak. Arnavutköy’deki inşa edilecek ‘Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu’ platformu ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hitler'den emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı

Hitler'den emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
 

POPÜLER HABERLER

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA