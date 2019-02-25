İstanbul Boğazı’na yüzen sahne

Türkiye’nin en çok turist çeken şehirlerinin başında gelen İstanbul’a iki adet yüzen platform yapılacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul’da bir ilk hayata geçirilecek. Bu kapsamda, İstanbul’a suda yüzen iki adet büyük platform inşa edilecek.

İKİ YAKAYA BİRER TANE

Biri Haydarpaşa’da yer alacak platformda, Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak. Diğeri ise Boğaz’da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. Boğaziçi Etkinlik Sahnesi adıyla hayata geçirilecek platformda İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatılacak. Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform Boğaz’ın imajını güçlendirecek. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı bulacak bir nitelik taşıyacak. Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise ‘Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı’ olarak işlev görecek.