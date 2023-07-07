İstanbul böyle zulüm görmedi: Metrobüs yolunda asfalt eridi!
İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da gün geçmiyor ki bir ulaşım skandalı daha yaşanmasın. Bozulan metro hatları ve yanan İETT'lerin yanı sıra şimdi de metrobüs hattındaki asfalt eridi. Araçlar yol almakta güçlük çekerken vatandaş da İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
Sabah Gazetesi7 Temmuz 2023 Cuma 18:34 - Güncelleme:
CHP yönetimine geçen İstanbul da kısa süre içerisinde ulaşım hattında bu zamana kadar görülmemiş sıkıntılar meydana gelmeye başladı.
İBB'DEN PİŞKİN SAVUNMA
İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı açıkladı. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı vurgulandı.