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Politika

İstanbul böyle zulüm görmedi: Metrobüs yolunda asfalt eridi!

İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da gün geçmiyor ki bir ulaşım skandalı daha yaşanmasın. Bozulan metro hatları ve yanan İETT'lerin yanı sıra şimdi de metrobüs hattındaki asfalt eridi. Araçlar yol almakta güçlük çekerken vatandaş da İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Sabah Gazetesi7 Temmuz 2023 Cuma 18:34 - Güncelleme:
İstanbul böyle zulüm görmedi: Metrobüs yolunda asfalt eridi!
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CHP yönetimine geçen İstanbul da kısa süre içerisinde ulaşım hattında bu zamana kadar görülmemiş sıkıntılar meydana gelmeye başladı.

İstanbul'da toplu taşımada kilit rol üstlenen metrobüs yolunda bozulmalar yaşandı. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde eriyen asfalt nedeniyle oluşan çukurlaşmalardan dolayı yolcular zor anlar yaşadı. İşe giderken kullandıkları metrobüsün yolunda meydana gelen bozulmalar nedeniyle zor anlar yaşayan yolcular, isyan bayrağını açtı.

Yolculardan Seher Özyurt, "Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur" ifadesini kullandı.

Yolculardan Serhat Çelik ise "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye dert yandı.

İBB'DEN PİŞKİN SAVUNMA

İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı açıkladı. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı vurgulandı.

  • İstanbul
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