'İstanbul kruvaziyer turizminin başkenti olacak'

İstanbul’u kruvaziyer turizminin cazibe merkezi haline getirecek projeyle 13.5 milyonluk turist sayısı 22 milyona çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

GELİRİ YÜKSEK TURİST

Yenikapı’da inşa edilecek limanla İstanbul, en az 500 bin üst gelir grubu turisti ağırlayacak. Tam kapasitede maksimum yolcu sayısı 2 milyonu aşacak. Türkiye, Yenikapı’da yapılması planlanan limanla yıllık cirosu 35 milyar doları bulan küresel kruvaziyer turizmi pastasından aldığı payı yaklaşık 1,5 milyar dolara çıkaracak. İstanbul da Akdeniz bölgesinin önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olacak.