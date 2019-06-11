İstanbul seçimi için yeni strateji devrede
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için geliştirdiği strateji doğrultusunda AK Parti, özellikle hemşehriler üzerinden destek çalışmalarına ağırlık vermeye devam edecek. Bu kapsamda bayram tatili öncesinde nüfus yoğunluğu fazla olan 22 ilin milletvekili, hemşehrileriyle görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da görevlendirilmişti. Milletvekilleri, hemşehri dernekleri ve STK’larla bir araya gelirken, diğer yandan da ev ziyaretleriyle destek turlarını sürdürmüşlerdi.
- ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
HEMŞEHRİ DESTEĞİ
Bayram tatili boyunca da bölgelerine giderek buradan İstanbul’daki hemşehrileri için akraba ve tanıdıkların devreye girmeleri konusunda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır başta olmak üzere Anadolu’da İstanbul’da nüfus ağırlığı fazla olan illere ziyarette bulunarak destek isterken, diğer yandan da milletvekilleri, bölgelerindeki çalışmalarda hemşehrilerinden, İstanbul’daki akrabaları ve yakınları için çalışmalarını istedi.
BELEDİYE BAŞKANLARI DEVREDE
Seçimlere iki hafta kala ise stratejisini daha çok tabana yayarak devam ettirmeyi hedefleyen AK Parti, belediye başkanlarını devreye soktu. İstanbul’da nüfus yoğunluğu fazla olan iller başta olmak üzere tüm Türkiye’deki il belediye başkanlarından, İstanbul’a giderek çalışmalara katılmaları istendi. Bu kapsamda il belediye başkanları da, ilçe belediye başkanlarıyla beraber İstanbul’a giderek çalışmalara başlıyor. Belediye başkanları, hemşehrilerinin yoğun olduğu bölgelere kamp kurarak, hemşeri dernekleri, STK’larla programlar yapacak. Ayrıca ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak AK Parti adayı Binali Yıldırım için destek isteyecek.
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