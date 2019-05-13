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İstanbul seçimine hemşehri etkisi...

Tüm Türkiye’den aldığı göçle nüfusu son 5 yılda 907 bin 257 artışla 15 milyona dayanarak, 131 ülkenin nüfusunu geride bırakan İstanbul’da gözler, 23 Haziran’da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çevrilmiş durumda.

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AK Parti ise İstanbul seçimlerinde önemli rol oynayacak hemşehriler üzerinde etkili olabilecek yöntemler için özel planlama yapıyor. İstanbul’un demografik yapısına göre milletvekilleri, kendi hemşerilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmak üzere görevlendiriliyor. Hemşeri dernek ve STK’larıyla yapılacak programların yanı sıra, o bölgelerin öncü isimleriyle yapılacak görüşmeler de önem kazanacak.  

LİSTENİN İLK 10’U

Nüfusa kendi memleketinde kayıtlı olup da İstanbul’da yaşayanlar arasında Sivaslılar başı çekiyor. Toplam 14 milyon 635 bin 481 nüfus içinde nüfus kaydının da İstanbul’da olduğu kişi sayısı 2 milyon 137 bin 116 kişi. İkinci sırada ise 752 bin 808 kişiyle Sivaslılar geliyor. Kastamonu, 553 bin 898 kişiyle üçüncü sırada, 505 bin 608 ile Ordu dördüncü sırada geliyor. 484 bin 423 kişiyle Giresun beşinci, 468 bin 855 kişiyle Tokat altınca, 422 bin 629 kişiyle Samsun yedinci, 421 bin 399 kişiyle Erzurum sekizinci, 408 bin 055 kişiyle Malatya dokuzuncu, 404 bin 579 kişiyle Trabzon onuncu sırada geliyor. 

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