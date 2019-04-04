İstanbul ve Ankara'da çoğunluk Cumhur İttifakı'nın

31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, seçimin ardından itiraz süreçleri devam ederken, büyükşehir belediye meclislerindeki üye paylaşımı da şekillenmeye başladı.

MECLİS’TE ÇOĞUNLUK

Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı, “CHP’nin meclis üyelerinin ise 130 ya da 135 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bunu, Cumhur İttifakı ve diğer ittifak olarak değerlendiriyoruz” bilgisini verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üye paylaşımı da şekillendi. Buna göre, Ankara’daki 25 ilçede yarışı kazanan AK Parti’den 19, MHP’den 3, CHP’den 3 belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin belediye başkanlığı kontenjanındaki üyelerini oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ise, çoğunluğu CHP’li üyelerden oluşacak.