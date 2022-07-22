İstanbul'a 41 dev eser: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yapacak.

Erdoğan'ın açılışı yapacak eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.

41 KERE MAŞALLAH

Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:

Bağımsızlık Köyü

Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)

Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)

Matematik Evi

Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu

Çiftalan Plajı

Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması

Kaykay Pisti

Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi

Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi

Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu

Yeşilpınar Muhtarlık Binası

Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları

Yeşilpınar ve Esentepe Camileri

Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri

İslambey Kültür Evi

Sosyal Market

Rehberlik Araştırma Merkezi

Rami Sosyal Tesisi

Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez

Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları

46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi

Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği

Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi

Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi

Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi

Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası

İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi

Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi

Eyüpsultan Aşevi

Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi

Düğmeciler Kuran Kursu

Çiftalan Kamp Alanı