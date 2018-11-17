Başkan Erdoğan, Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Söz verdik, yaptık, yapacağız. Onlar konuşur, biz yaparız. Millet bahçemizde seyir terasından, yürüyüş yoluna, piknik alanına her şey var. 31 Mart'a hazır mıyız? Sağ olun, var olun. Baruthane Millet Bahçesi 60 bin metrekare üzerine kuruldu. Osmanlı Baruthanesi ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekare üzerinde etap etap tamamlanıyor. Tamamlanan ilk 4 etabını bugün açıyoruz. Hedefimiz her şehrimize en az bir millet bahçesi kazandırmaktır. Onlar dedikodu yapsın. Biz yapacağız diyoruz, onlar 'istemezük' diyorlar. Yapacağız, yapacağız. İstemeseniz de yapacağız"

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KAPALI ALANLARINDAN...

"5 millet bahçemizin büyüklüğü 1.5 milyon metrekareyi buluyor. Sadece bu proje ile kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırıyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır. Durmayacağız değil mi? Kapı kapı gezeceğiz."

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEÇİMİ KOYDUK

"Biz hizmet belediyeciliği derken, gönül belediyeciliğini de içine alan daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Büyükşehirde gönlünü kazanamadığımız tek bir kişi bıraktıysak, şehri baştan da yapsak o şehri tam anlamıyla kazanmış sayılmayız. O nedenle adını gönül belediyeciliği koyduk? Nasıl? Yeterli olan gönülleri kazanmak, biz gönülleri almaya geldik."

BÜTÜN İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR

"Yeşil alanları fazla şehirlerde yaşayan insanların depresyon gibi en büyük tehditlerden birine daha az maruz kaldıkları görünmektedir. Batı toplumlarının tabiatı yenilmesi gereken bir anlayış olarak görmesi bütün insanlığı tehdit ediyor. İklimlerin değiştiğini, çocukluğumuzdaki rutininden çıktığını görüyoruz."

ÇEVRECİLİK ADINA YAKIP YIKANLAR...

"Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler."