İstanbul'da kritik zirve! Adım adım Türk Birliği'ne: Tarihi kararlar alınacak

12 Kasım 2021 Cuma 09:43 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 10:03

Türk dünyasının liderleri, İstanbul'da bir araya gelecek. Küresel diplomaside dengeleri değiştirecek önemli kararlar masada olacak.

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi öncesi bakanlar toplantısı yapıldı.

KONSEYİN ADI DEĞİŞİYOR

Zirvede Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, isim değişikliğinin neler getireceğini anlattı.

"Türk dünyası 2040 vizyonunu kabul edeceğiz. Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIK EDECEK

8. kez gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Zirve, alınacak kararların yanı sıra, düzenleneceği yer bakımından da dikkat çekici....

ZİRVE DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA

Dev zirve için belirlenen yer Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Restorasyonun ardından yenilenen yüzüyle açılan adada Türk Konseyi 8'inci zirvesi gerçekleştirilecek. Demokrasi adası da böylece ilk kez uluslararası bir zirveye tanıklık etmiş olacak.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Macaristan Başbakanı da toplantıda yerini alacak. Türkmenistan da teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilecek.