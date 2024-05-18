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Politika

İstanbul'da Özgür Özel'siz zirve! İmamoğlu'ndan Genel Merkez'e davet yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önemli isimleriyle İstanbul'da buluşacak. Bu kapsamda Genel Merkez'e davetiye gitmezken, İmamoğlu'nun bu organizasyonu son günlerde çıkış yapan Genel Başkan Özgür Özel'e karşı yaptığı ifade ediliyor.

Yeni Şafak18 Mayıs 2024 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
İstanbul'da Özgür Özel'siz zirve! İmamoğlu'ndan Genel Merkez'e davet yok
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin A takımı ve İstanbul milletvekillerini 22 Mayıs'ta kentin yeni belediye başkanları ile tanıştıracak. Son günlerde öne çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davet edilmediği organizasyon, İmamoğlu'nun Genel Merkez'e "Buradayım" mesajı olarak algılandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önemli isimleri ile Genel Başkan Özgür Özel'siz İstanbul'da buluşacak. 22 Mayıs tarihinde düzenlenecek toplantının gündemi yerel seçim değerlendirmesi ve gelecek döneme ilişkin projeler. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP içinde dikkat çeken söz konusu toplantı davet ve davetlileri ile birlikte senaryoları da beraberinde getirdi. İmamoğlu'nun bu organizasyonu son günlerde çıkış yapan Genel Başkan Özgür Özel'e karşı yapılmış hamle olarak yankılandı. Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davet edilmediği organizasyona CHP'nin 60 kişilik PM, 22 kişilik MYK'sının tüm üyeleriyle İstanbul milletvekilleri çağrıldı.

ÖNE ÇIKMASINA CEVAP MI?

İmamoğlu tarafından davetlilere hem davetiye gönderildi hem de ilgili kişinin sekreteryasına bilgi verildi. Öte yandan İmamoğlu'nun buna benzer bir etkinliği Kılıçdaroğlu döneminde de yaptığı öğrenildi. Kurultayın ardından eş genel başkan gibi hareket eden İmamoğlu, İstanbul vekilleri, PM üyelerini yeni belediye başkanları ile tanıştıracak.

TBB KULİSİ DE YAPACAK

İmamoğlu'nun bu tanıştırmada amacının yönetim ile belediye başkanları arasındaki diyaloğu artırmak olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu kapsamda hedefinin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimi olduğu kaydedildi. İmamoğlu vekiller ile görüşerek kamuoyu oluşturmak istiyor.

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