İstanbul’da partiler saniyelerle yarıştı

AK Parti’nin İstanbul’daki geçersiz oyların yeniden sayılmasını istemesiyle, geçersizler içinde önemli oranda bir oy kaybının ortaya çıkması, diğer ilçelerde de sayımın yenilenmesi konusunda önemli bir göstergeyi oluşturdu. AK Parti kurmayları, geri kalan 15 ilçede de sayımın yenilenmesi yönündeki başvurularını il seçim kuruluna yaparken, karşı tarafın mücadelesinin de arttığı ve sayımın yeniden yapılmaması konusunda ciddi bir çekişmeye sahne olunduğu öğrenildi. CHP’nin, sayım başlatılmadan yeniden sayım kararlarını geçersiz kılacak yeni “durdurma” kararı aldırabilmek için saniyelerle yarışan bir yazışma trafiğini uyguladıkları belirtildi.

SON DURUM NE?

AK Parti’nin itirazları sonucunda Ankara ve İstanbul’da sayım işlemleri büyük oranda yenileniyor. AK Parti’nin itirazı sonucunda 17 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlanmıştı. 15 ilçede de geçersiz oyların sayılması, il seçim kuru tarafından kabul edildi. İstanbul’un tüm ilçelerinde “geçersiz” oylar tekrar sayılıyor.İl Seçim Kurulu ve kararlara yapılan itirazlar nedeniyle YSK’nın, önceki gece gerçekleştirdiği toplantıda ise Çatalca, Silivri, Beyoğlu ve Maltepe’de büyükşehir oylarının hepsinin yeniden sayılması kararlaştırıldı.