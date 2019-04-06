İstanbul'da son oy farkı ne kadar oldu?

Yerel seçimlerde İstanbul’da ortaya çıkan usulsüzlüklerin ardından oyların yeniden sayılma işlemleri sürüyor.

Son gelişmeleri paylaşan 24 TV muhabiri Adem Hançer, süreçle ilgili olarak, “17 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı, ancak geçersiz oyların sayımı sırasında geçerli oy çıkan sandıkların tamamı sayıldığı için bu 17 ilçedeki işlemlerin tamamen bittiğini söyleyemeyiz.” dedi.

İstanbul’daki 17 ilçenin 14’ünde tüm sayımların bittiğini belirten Hançer, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün açıkladığı resmi rakamlar ile 13 bin 969 oyun AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın hanesine yazıldığını söylemişti.” diye konuştu.

İSTANBUL'DA BİRÇOK İLÇEDE SAYIMLAR DEVAM EDİYOR

Son dakika rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adem Hançer, “Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 17 bin 919’a inmiş durumda bulunuyor. Şu anki rakam bu şekilde, ancak İstanbul’da birçok ilçede sayımlar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Hem geçersiz oyların hem de yanlış tutulan sandık tutanaklarının sayıldığını söyleyen Adem Hançer, “Oyların tamamının sayıldığı ilçeler de var. Buralarda da işlemler devam ediyor. Geçersiz oyların sayılması noktasında karar verilen son 12 ilçede de sayımlar devam ediyor.” dedi.

Her sayılan sandığın ardından YSK’ya bilgi verildiğini anlatan Hançer, YSK’nın da bu verileri sistemlerine işlemekte olduğunu bildirdi.

29 BİNDEN İNİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün yaptığı açıklamada, “Hem maddi hata hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek AK Parti lehine düzelttiği ve kayda geçtiği sayı, bugün itibarıyla 13 bin 969'dur.” demişti.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında ilk verilere göre 29 binlerde olan oy farkının 18 binin altına indiğini aktarmıştı.