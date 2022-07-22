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Politika

İstanbul'da tarihi zirve! Krizi bitiren anlaşmanın imzaları atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenleniyor. Guterres, 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu' dedi.

22 Temmuz 2022 Cuma 17:02 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenleniyor.

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