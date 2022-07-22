İstanbul'da tarihi zirve! Krizi bitiren anlaşmanın imzaları atılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenleniyor. Guterres, 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenleniyor.