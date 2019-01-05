'İstanbul’da üçlü zirve gerçekleştireceğiz'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Beştepe Millet Camisi’nde cuma namazı kıldı. Erdoğan ve Han, cuma namazı sonrası baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Han başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı. Daha sonra Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

NELER YAPABİLİRİZ?

“Yapmış olduğumuz ikili görüşmeyle Türkiye–Pakistan arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız oldu. Bununla birlikte de geçmişten bugüne yarına neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yaptık. FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan’ın yüksek mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Okulların maarif vakfına teslimi memnuniyet verici adımlardı. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum. Göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Seçimlerde göstermiş olduğu başarı için de tebrik ediyorum. Aynı zamanda bir sporcu. Kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan İmran Han’ın yeni başarılara yol açacağına inanıyorum.”

KENDİSİ MEVLANA AŞIĞI

“Kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim Konya Mevlana Ziyaretiyle de bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler. Bizler de medyadan bunu takip ettik. Sayın Başbakan’ın Ankara’ya gelmeden önce Konya’da Mevlana’nın kabrini ziyaret etmesi bu muhabbetin nişanesidir. Türkiye dün olduğu gibi yarın da Pakistan’ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerim de ülkemizde güçlü dayanışma içerisindedir.”

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

“Sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Bunun yanında çok önemli bir adım atıyoruz. O da daha önce başlamış olduğumuz üçlü İstanbul zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan ve Türkiye zirvelerini kaldığı yerden devam ettirelim istiyoruz. Böylece üçlü İstanbul zirvesinde inşallah en yakın zamanda ki 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Çünkü Afganistan Pakistan Türkiye arasındaki üçlü zirve inanıyorum bir çok sıkıntıların aşılmasına vesile olacaktır. Eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.”

İMRAN HAN’IN SÖZLERİ

Kardeş ülke Pakistan Başbakanı İmran ise şunları söyledi: “Ben de tekrar yenilemek istiyorum. Çünkü Türk halkı da bizi izliyor olacak. Şunu söylemek istiyorum. Bizim dedelerimizin nesli, Türkiye o zaman kurtuluş savaşı mücadelesini verirken neler yaptılar? O zaman Hindistan’da para toplayarak Türkiye’de kahramanca bağımsızlığı için mücadele edenlere destek oldular. Bu dedemden babama, babamdan bize geçti. Ben halen ne kadar gurur duyduklarını biliyorum. Türkiye’nin bağımsızlığı için 1920’lerde mücadele etmesinden ne kadar gurur duyduklarını biliyorum. Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi her zaman mevcuttu. Biz bu ilişkileri çok daha üst bir seviyeye taşımak istiyoruz. Şimdiye kadar hiç ulaşılmamış seviyeye ulaşmak istiyoruz. O yüzden ekonomiyle çalışan ekibimi getirdim. Bu kadar güçlü bir heyetle gelmemizin sebebi şu. Biz farklı yatırımcılarla görüşmek istedik. İleride yatırımcı olmayı düşünenler, potansiyel yatırımcılarla görüşmek ve Türkiye ile aramızdaki bağı güçlendirmek istedik. Ticari ilişkiler, dış ilişkilerimiz, terörle ilgili farklı tutumlarımız bunu görüşmek istedik. Ülkemizin karşılaştığı güvenlik tehditleri… Bu konuda da her alanda da bağlarımızı kuvvetlendirmek istedik. Pakistan ve Türkiye bundan sonra çok daha yakın iki ülke haline gelecek. Bizim ekonomimizi ayağa kaldırma konusunda 5 milyon konut inşa ederek, böyle bir iddialı planımız var. biz biliyoruz ki burada bu konuda çok tecrübeli inşaat şirketleri var. 6-7 sene içerisinde neredeyse 2 milyon konut inşa edildi Türkiye’de.”

ÖRNEK ALACAĞIZ

“İnşallah biz de sizin tecrübelerinizden ders çıkarmak istiyoruz. Çünkü Gerçekleştirdiğiniz sağlık reformları… Bunlar da bizi çok etkiledi. Hem yeterince gelir sahibi olmayan, herkesin sağlık hizmetlerine ulaşabildiği sigorta sistemi; ki gerçekten medeni bir ülkenin göstergelerinden bir tanesidir. Bizim de ulaşmak istediğimiz hedef. Çünkü Hz. Muhammed’in ulaşmış olduğu tamamen adalet ve bu değerleri temel alan Pakistan geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda sizleri örnek almak istiyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen sağlık reformlarını örnek almak istiyoruz. Adalete erişim konusunda biz de aynılarını Pakistan’da yapmak istiyoruz. Yeni eğitim reformları; bunlar da bizim için çok ilginçti.”

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Camisi’nde kıldı.