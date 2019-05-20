'İstanbul’da yeni bir zafere imza atacağız'
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Derneği tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Yıldırım, iftar öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da beyni yıkanan FETÖ’cü alçakların ülkeyi işgal etmeye çalıştığına dikkati çekerek, “Şehitler verdik hayatımızı ortaya koyduk, ay yıldızlı bayrağı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik.
İşte o kahramanlar o gece Türkiye’ye sahip çıktı. Halkımız o gece destan yazdı” diye konuştu. Türkiye’de ve İstanbul’da daha fazla kaybedecek zamanın olmadığının altını çizen Yıldırım, “ 23 Haziran’da yeniden şahlanacak ve İstanbul’da yeni bir zafere imza atacağız. Oylarınızın çalınmasına, oy pusulalarının yanlış sayılmasına, oyların başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacağız” ifadesini kullandı.
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