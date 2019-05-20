Yıldırım, iftar öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da beyni yıkanan FETÖ’cü alçakların ülkeyi işgal etmeye çalıştığına dikkati çekerek, “Şehitler verdik hayatımızı ortaya koyduk, ay yıldızlı bayrağı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik.

İşte o kahramanlar o gece Türkiye’ye sahip çıktı. Halkımız o gece destan yazdı” diye konuştu. Türkiye’de ve İstanbul’da daha fazla kaybedecek zamanın olmadığının altını çizen Yıldırım, “ 23 Haziran’da yeniden şahlanacak ve İstanbul’da yeni bir zafere imza atacağız. Oylarınızın çalınmasına, oy pusulalarının yanlış sayılmasına, oyların başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacağız” ifadesini kullandı.