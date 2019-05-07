İstanbul'da yeniden seçim

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını karara bağladı. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK Başkan Sadi Güven’in de olumsuz oy verdiği öğrenildi. YSK, yeni seçim tarihini de açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi. YSK, MHP’nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı bugün görüşecek.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Beklenen karar, henüz toplantı devam ederken AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in attığı tweet’i ile kamuoyuna yansıdı. YSK, yasanın acık hükmüne rağmen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin açıkça yasaya aykırı şekilde belirlendiği tespitini yaparak seçimlerin iptaline karar verdi. 225 dolayında sandık başkanının, kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmayan isimlerden belirlenmiş olması, YSK’nın seçimin iptal edilmesindeki gerekçesini oluşturdu.

SANDIK KURULLARI

Ayrı şekilde memur olması gereken sandık kurulu üyelerinden de 3500 civarında ismin kamu görevlisi olmayanlardan oluştuğu yönündeki belgeler de, YSK’nın seçim iptalinde gereklerden bir diğerini oluşturdu. Hem sandık kurulu başkanlarının, hem de memur olması gereken üyelerin tesir ettiği oyun, aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu için seçimlerin yenilenmesine karar verildiKarara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

LİSTELER AYNI

31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. 31 Mart’ta yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak. Kararın ardından AK Parti MYK Başkan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında toplanarak, seçimlere ilişkin süreci değerlendirdi. Öte yandan bir süredir seçimlerin iptal edilebileceği ihtimali üzerinden çalışmalarını sürdüren AK Parti’nin, önümüzdeki hafta sonundan itibaren parti yönetimi, bakanlar ve bütün milletvekillerine çalışma programı belirleyerek, seçim çalışmalarına yoğunlaşılması yönündeki hazırlıkları yaptığı öğrenildi. YSK’nın seçimlerin iptali ve 23 Haziran’da yenilenmesine dair kararının kamuoyuna yansımasının hemen ardından CHP yönetimi olağanüstü toplandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

İMAMOĞLU’NUN MAZBATASI İPTAL