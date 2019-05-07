İstanbul'da yeniden seçim
AK Parti’nin olağanüstü itirazını sonuca bağlayan YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine oy çokluğu ile karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını karara bağladı. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK Başkan Sadi Güven’in de olumsuz oy verdiği öğrenildi. YSK, yeni seçim tarihini de açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi. YSK, MHP’nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı bugün görüşecek.
GEREKÇE AÇIKLANDI
Beklenen karar, henüz toplantı devam ederken AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in attığı tweet’i ile kamuoyuna yansıdı. YSK, yasanın acık hükmüne rağmen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin açıkça yasaya aykırı şekilde belirlendiği tespitini yaparak seçimlerin iptaline karar verdi. 225 dolayında sandık başkanının, kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmayan isimlerden belirlenmiş olması, YSK’nın seçimin iptal edilmesindeki gerekçesini oluşturdu.
SANDIK KURULLARI
Ayrı şekilde memur olması gereken sandık kurulu üyelerinden de 3500 civarında ismin kamu görevlisi olmayanlardan oluştuğu yönündeki belgeler de, YSK’nın seçim iptalinde gereklerden bir diğerini oluşturdu. Hem sandık kurulu başkanlarının, hem de memur olması gereken üyelerin tesir ettiği oyun, aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu için seçimlerin yenilenmesine karar verildiKarara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.
LİSTELER AYNI
31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. 31 Mart’ta yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak. Kararın ardından AK Parti MYK Başkan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında toplanarak, seçimlere ilişkin süreci değerlendirdi. Öte yandan bir süredir seçimlerin iptal edilebileceği ihtimali üzerinden çalışmalarını sürdüren AK Parti’nin, önümüzdeki hafta sonundan itibaren parti yönetimi, bakanlar ve bütün milletvekillerine çalışma programı belirleyerek, seçim çalışmalarına yoğunlaşılması yönündeki hazırlıkları yaptığı öğrenildi. YSK’nın seçimlerin iptali ve 23 Haziran’da yenilenmesine dair kararının kamuoyuna yansımasının hemen ardından CHP yönetimi olağanüstü toplandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
İMAMOĞLU’NUN MAZBATASI İPTAL
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Kurul’un 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olmasını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdiğini söyledi. Özel, aynı şekilde Kurul’un İmamoğlu’na verilen mazbatanın iptaline de karar verdiğini ifade etti. Seçimlerin yenilenmesine kadar olan süre içinde Büyükşehir Belediye başkanlığı için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kendi içinde bir kişiyi yeni başkan olarak seçebilir, ikinci seçenek ise İçişleri Bakanlığı kayyum ataması yapabilir. Seçimlere siyasi partiler aynı adayla girecek. Ancak ölüm veya istifa halinde siyasi partiler yeni aday belirleyebilecek.
SANDIK KURULLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. YSK’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kısa kararı yazıldı. Kararda, Kurul kararı ile bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi. Kısa kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Ayrıca, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.
İKİ İLÇEDE İTİRAZA RET
YSK, İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.YSK, AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü.Kurul, AK Parti’nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP’nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti. YSK’nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi.
KARAR İSTANBUL’A HAYIRLI OLSUN
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi Twitter hesabından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararının kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Yıldırım, “YSK’nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar, İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.