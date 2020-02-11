İstanbul'da zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı

AA 11.02.2020 00:39 - Güncelleme: 11.02.2020 00:39

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe, Merter metro istasyonunun yanından kaldırıldı.

İBB Meclis Toplantısı'nda da gündeme gelen ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in, "ekiplerinin büfeyi kaldırmak istediğini ancak İBB zabıta ekiplerince engellendiğini" ifade ettiği büfenin, yerinden kaldırıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Demir toplantıda, kaçak olduğunu belirttiği büfenin önce Merter metrobüs üst geçidinin yanına konulduğunu, sonra oradan kaldırılarak Merter metro durağının önüne yerleştirildiğini ifade ederek, "Zabıta ekiplerinin nöbetçi olarak dikildiği büfenin kaldırılmasına lütfen mani olmayın. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri görevini yerine getirmek için o günden beri bekliyor. Büyükşehir zabıtalarını çekmenizi istiyorum." demişti.