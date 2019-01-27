İstanbul'daki 3 terör saldırısındaki işbirlikçiler yakalandı

İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu, Vezneciler bombala saldırısı ve Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlığında yer alan PKK 'Milis-İşbirlikçi' faaliyetlerinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olmuştu. Yine aynı yıl Vezneciler'de 7 Haziran tarihinde 6'sı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram 'RDX', 'PETN' ve 'HMX' türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklanmıştı.